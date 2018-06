Omicidio Poli: Dna e riscontri hi-tech: come il killer è stato inchiodato, dopo 20 anni

Sarebbe tutto partito da una lite per futili motivi, avvenuta mesi prima. Sembra così chiudersi il cerchio attorno all'omicidio di Vitaliano Poli, buttafuori dell'allora discoteca Tnt ucciso in un agguato in via della Foscherara, il 5 dicembre 1999.

Per quel delitto, avvenuto 20 anni fa, il gip ha ordinato l'arresto per S.M. 59 anni, bolognese. Le manette sono scattate stamane, a circa un anno dalla riapertura delle indagini. Le accuse sono di omicidio premeditato e aggravato dai futili motivi. Durante le indagini anche un'altra persona è risultata indagata per favoreggiamento. I dettagli dell'operazione sono stati spiegati stamane dal personale della Squadra Mobile, dell'Ufficio Casi Irrisolti e unitamente al procuratore Capo Giuseppe Amato.

Il delitto

Vitaliano Poli, allora 34enne, fu freddato da sei colpi di pistola calibro 7,65 di sera, mentre era in via della Foscherara. Uno dei colpi fu sparato a bruciapelo, al capo: l'assassino fuggì poi in motorino, dopo aver lasciato Poli esamine sull'asfalto.

La svolta nelle indagini: il battesimo, gli scarponi, la macchia di sangue

La tecnologia e una brillante intuizione aiutano a far riaprire il caso. In un video Poli venne ritratto durante un battesimo. Meglio, vennero inquadrati i suoi scarponi, che lo stesso indossava di frequente. Su quegli scarponi, una macchia di sangue, dal Dna rimasto ignoto, almeno fino ad ora. Infatti su quelle macchie di sangue c'è la firma di S.M., che -secondo le indagini- aveva avuto una breve colluttazione con Poli, prima di freddarlo sparando un totale di otto colpi.

Il movente e le reticenze durante le indagini

I motivi del gesto, gli inuirenti ne sono convinti, sono da ricercare nel profondo rancore covato dall'oggi 59enne. Un odio covato per mesi, dopo quella lite avvenuta all'esterno della discoteca TNT nel marzo 1999. Per mesi S.M., allora 40enne, aveva cercato di intimidire Poli, facendogli addirittura trovare dei bossoli e degli steli funebri sull'auto. Fino a quella sera del 5 dicembre, dove l'assassino, che conosceva le abitudini della vittima, lo ha aspettato e poi, freddato.

Le indagini complesse

Essenziale per costruire il quadro probatorio è stata la tecnologia: oltre ai riscontri sul Dna, anche una ricostruzione in 3D degli elementi di prova. Inoltre, per riuscire a dare un nome a quelle tracce di Dna, la Polizia è dovuta ricorrere a finti controlli alcolemici sull'arrestato, ignaro di tutto.