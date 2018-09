Si introducono nella mensa del Maggiore: arrestati dalla Polizia

Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso due milanesi di 49 e 47 anni che questa notte hanno tentato un furto all'Ospedale Maggiore.

All'1.30 un dipendente ha notato due uomini davanti alla porta della mensa, così ha avvertito il 113 e la vigilanza dell'ospedale. I primi ad accorrere sono state le guardie giurate, ma, una volta scassinata la serratura, i due si sono chiusi all'interno del locale. In pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti e gli agenti del commissariato Santa Viola hanno visto due persone darsi alla fuga: dopo un inseguimento a piedi sono state bloccate in via Emilia Ponente, all'intersezione con via Prati di Caprara.

I due milanesi, con in tasca forbici e cacciavite, hanno precedenti per furto e sono stati ammanettati. Il processo per direttissima è previsto per oggi.