Ospedale Maggiore: 20mln di euro per il parcheggio seminterrato

Approvato dalla Giunta il Piano economico finanziario presentato dall'azienda USL di Bologna per realizzare un nuovo parcheggio seminterrato in Largo Nigrisoli, davanti all'ospedale Maggiore e per la gestione del parcheggio e dell'atrio commerciale nei 20 anni successivi alla realizzazione.

Un investimento di circa 20 milioni di euro di cui 2 milioni dall'azienda USL e un milione e mezzo dal Comune di Bologna.

I lavori dureranno 4 anni e mezzo. Il parcheggio, da circa 420 posti auto, sarà realizzato in un unico piano interrato sotto l'attuale piazzale di Largo Nigrisoli. Al suo interno vi saranno inoltre 50 posti auto destinati alle categorie sensibili, con sosta gratuita. Nell'ambito del progetto è prevista poi la riqualificazione del fronte sulla via Emilia, tramite la realizzazione di una "quinta" di verde attrezzato e di un giardino pensile sopra il nuovo parcheggio, e sarà realizzato un miglioramento complessivo della viabilità. L'approvazione è preliminare all'avvio della gara da parte di Ausl in qualità di stazione unica appaltante.