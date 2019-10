Raid in azienda: "Hanno rubato e poi distrutto tutto quello che potevano"

Hanno sfondato la porta della Mec Fuge - Servizii Industriali srl e una volta dentro hanno letteralmente devastato i locali e macchinari al piano terra, rubando attrezzi e un furgone carico di merce. E' successo questa notte, nella zona industriale di Ozzano.

Da quanto si apprede, ignoti hanno fatto irruzione nell'azienda in via Maria Curie, e con una bomboletta spray blu hanno imbrattato bilance e attrezzi, scassinato e rotto i distributori di cibi e bevande e svuotato di ogni attrezzatura l’officina. Non contenti, hanno imbrattato con dello spray verde anche l’auto di un dipendente che era stata parcheggiata fuori dall’azienda. Poi sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce.

“Abbiamo subìto un furto e chi ha agito si è reso responsabile anche di atti vandalici - spiegano dall’azienda a BolognaToday - E’ tutto molto strano, l’allarme non è partito e chi ha agito, oltre a non salire neanche al primo piano, ha distrutto e rovinato tutto quello che poteva, ma ci siamo già rivolti ai Carabinieri”.

Raid nella notte, altre aziende della zona nel mirino

Questo però, non è stato l'unico furto messo a segno nelle ultime 24 ore. Una banda di malviventi infatti,questa notte è riuscita a intrufolarsi nei locali della Cbl Design a Ponte Rizzoli, riuscendo a rubare numerose borse dopo aver scassinato la porta d'ingresso.