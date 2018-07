Passante, fissata la Conferenza dei Servizi: «Fuori le bandierine di partito»

Passante di Bologna, l'assessore regionale ai Trasporti Raffaele Donini ha una data per la Conferenza dei Servizi: è il prossimo 13 settembre. L'annuncio è stato affidato ai social, in particolare a un post su Facebook, che sta già stimolando commenti e pareri sul grande progetto che tanto fa discutere da anni.

«Rispetto delle regole e delle procedure amministrative»

"In uno stato di diritto conta innanzitutto, in assoluta trasparenza, il rispetto delle regole e delle procedure amministrative previste dalla legge - afferma Donini, anche in riferimento alle polemiche di questi giorni coi 5 Stelle - e non la continua propaganda elettorale che certo non può far bene nè al territorio nè al sistema Paese".

Per questo, rende noto l'assessore, "oggi siamo lieti di ricevere cio' che ci aspettavamo e che era nostro diritto ricevere: la convocazione per il 13 settembre 2018 della Conferenza dei servizi sul Passante autostradale metropolitano bolognese".

«Restino fuori le bandierine di partito»

Per Donini si tratta di un "atto di correttezza istituzionale da parte del ministero delle Infrastrutture, che non possiamo che apprezzare". E aggiunge: "Lo ripeto con molta chiarezza: in quella sede restino fuori le bandierine di partito e ci si misuri con la massima serietà e responsabilità su argomenti tecnici di valore trasportistico, ambientale ed economico". Regione, Comune e Citta' metropolitana di Bologna, assicura l'assessore, "si presenteranno unite nel chiedere che in questo ultimo adempimento amministrativo, prima del progetto esecutivo e del cantiere, si valutino con attenzione ulteriori possibili miglioramenti del progetto e mitigazioni ambientali, senza assecondare le velleita' di coloro che per motivi esclusivamente politici vogliono tornare al punto di partenza, condannando i bolognesi ad affogare nel traffico", conclude Donini.

(Dire)