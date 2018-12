Toninelli ri-progetta il Passante: sbottano Bonaccini e Merola

Uno “strappo istituzionale molto grave”, per una procedura “oltremodo scorretta”. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Virginio Merola, esprimono il loro “stupore e sconcerto” appena appresa la notizia che il Ministero delle Infrastrutture avrebbe trasmesso a Società Autostrade per l’Italia un nuovo progetto alternativo sul Passante di Bologna senza informare in alcun modo i territori interessati a un’opera fondamentale per la mobilità locale, regionale e nazionale.

Una lettera è partita immediatamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro Danilo Toninelli per avere chiarimenti su quanto successo.

“Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di uno strappo istituzionale molto grave, non risultando coinvolti in alcun modo né la Regione Emilia-Romagna né il Comune, né la Città Metropolitana di Bologna- scrivono Bonaccini e Merola nella missiva-. Vogliamo peraltro ricordare come, per l’unico progetto formalmente esistente, risulti in corso una procedura amministrativa (Conferenza dei servizi) che, ancorché sospesa in modo unilaterale dallo stesso Ministero, non si è mai conclusa”.

“La cosa risulterebbe infine oltremodo scorretta- proseguono presidente e sindaco- perché il 24 ottobre scorso, in un incontro convocato al Mit, il ministro Toninelli aveva assicurato alla Regione e agli enti Locali coinvolti la piena intenzione di collaborare con le istituzioni e le rappresentanze del territorio per identificare le soluzioni più condivise, assumendo peraltro l’impegno di aggiornare l’incontro a distanza di pochi giorni”, tempo in più che sarebbe servito al dicastero per “ultimare l’analisi della documentazione” richiesta alla stessa Società Autostrade. “Inutile dire come l’impegno sia rimasto inevaso da oltre un mese, salvo apprendere oggi che Regione e Comune risulterebbero completamente scavalcati. Confidiamo- concludono Bonaccini e Merola- che la cosa possa essere tempestivamente chiarita in un incontro che, ora, risulta ancor più urgente”. Anche alla luce del fatto che per il primo incontro sulle infrastrutture dell’Emilia-Romagna, a inizio ottobre, Toninelli si è reso disponibile dopo oltre quattro mesi dall’insediamento, di fronte alla richiesta di tutte le parti sociali e dei territori di procedere con le opere programmate.

La replica di Toninelli

"Bologna ha bisogno di un aiuto e questo progetto è la soluzione giusta. Bonaccini e Merola, per una volta, attendano di leggere l'ipotesi su cui abbiamo chiamato in causa Autostrade, prima di parlare. E la smettano di sbraitare come solo la peggiore politica sa fare". E' la replica del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, al presidente dell'Emilia-Romagna e al sindaco di Bologna sul Passante.

"Se avranno un po' di pazienza- scrive il ministro M5s- capiranno che siamo di fronte a una soluzione corretta e innovativa, che garantisce sostenibilità alla città sia sul fronte della mobilità che su quello dell'ambiente". Per quanto riguarda la condivisione, sottolinea Toninelli, "siamo in una fase preliminare dell'interlocuzione con il concessionario. Non appena si concluderà la rimodulazione del progetto, in Conferenza dei servizi metteremo in atto la dovuta e naturale condivisione con tutti i soggetti interessati".