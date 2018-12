Pensioni, legge stabilità: pensionati e sindacati scendono in piazza

Giornata di mobilitazione unitaria dei sindacati pensionati Spi-Cgil Fnp-Cisl e Uilp dell’Emilia-Romagna per "protestare contro la legge di stabilità, che ancora una volta colpisce i pensionati bloccando la perequazione, non prevedendo risorse per sanità e sociale, non intervenendo sul sistema fiscale", si legge nella nota.

A Bologna appuntamento alle ore 10,30 in Piazza Nettuno con corteo fino alla Prefettura. Alla manifestazione di Bologna parteciperanno anche le delegazioni dei territori di Ferrara, Imola, Parma e Reggio Emilia.

Si protesta contro i tagli previsti dalla Legge di Stabilità e per richiedere il rispetto degli accordi che prevedono la piena rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2019.

A Modena, sempre domani, i sindacati pensionati si ritroveranno davanti alla Prefettura. L’appuntamento per i territori di Forlì e Cesena sarà invece davanti alla Prefettura di Forlì. Il 4 gennaio analoghe iniziative si svolgeranno davanti alle rispettive Prefetture a Piacenza, Ravenna e Rimini.