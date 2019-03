People Mover troppo rumoroso, i residenti: "Subito delle barriere anti-rumore"

Barriere antirumore per alleviare il disagio dei residenti dovuto al passaggio del People mover vicino alle case: da montare subito. Lo reclama il neonato comitato "Vivere bene in Bertalia", che lancia un nuovo appello al Comune di Bologna e alla Regione, sostenendo la futura invivibile convivenza tra la monorotaia di collegamento stazione-aeroporto e le abitazioni lungo il tragitto.

"La situazione di disagio notturno e diurno venutasi a creare prima con i lavori e poi dei test di transito ci ha davvero 'svegliati'- affermano i residenti in zona Bertalia e Carracci- il Comune e gli altri organi di controllo considerano i cittadini come 'cavie' su cui sperimentare gli effetti di danno acustico prodotto dal transito del People Mover, di giorno e di notte".

Il comitato parla di "scarsa attenzione" e giudica "incredibile che nessuno abbia considerato seriamente gli effetti di questo treno in mezzo all'abitato", oltrettutto in una zona gia' alle prese con l'inquinamento acustico prodotto dall'aeroporto Marconi. Per i residenti il problema e' talmente evidente che si sarebbe "dovuto immediatamente attivare un'indagine sanitaria in materia acustica".

Ma fino ad oggi "non si ha notizia sia stata attivata". Il comitato chiede quindi che "siano subito realizzate opere di mitigazione acustica" per "ripristinare condizioni di normale tollerabilita' precedenti, senza nascondersi dietro il rispetto delle normative" e soprattutto senza aspettare l'anno di verifica dall'entrata in servizio del People Mover proposto dal Comune. Il comitato chiede anche che "le nostre segnalazioni siano ascoltate dalla commissione ministeriale che dovra' autorizzare l'esercizio" del mezzo. Infine, "con rammarico non possiamo esimerci dal rilevare il disinteresse degli assessori regionali sul tema della salute pubblica pur essendo stati coinvolti nella segnalazione". (Dire)