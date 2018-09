Disinnesco ordigno a Pianoro: la bomba fatta esplodere

E' stata fatta brillare nelle prime ore del pomeriggio la bomba d'aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta un paio di mesi fa nei dintorni di PIanoro. Per l'operazione, da questa mattina, oltre 7mila persone sono state fatte evacuare dalle loro case, per un raggio di 1680 metri dal luogo del ritrovamento.

Despolettata e messa in sicureza, la bomba poi è stata trasportata in una cava vicina, per essere poi distrutta.