Pianoro, cavallo intrappolato: salvato dai Vigili del Fuoco

Un cavallo è rimasto intrappolato in una letamaia. E' accaduto a Pianoro in via Lelli. Alle 14:15 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pianoro sono intervenuti con con una squadra per liberare l'animale.

E' stato un lavoro lungo e faticoso, ma alla fine è stato liberato ed è in buone condizioni.

Il 17 ottobre scorso, alla Croara di San Lazzaro un capriolo, era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello, nel tentativo di attraversarlo.