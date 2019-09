Spaccio droga in centro, arresti e denunce

La polizia ha arrestato due persone, viste dalla volante mentre cedevano probablie sostanza ad alcuni passanti in piazza Aldrovandi. Sono due 'volti noti' della piazza, B.R.K.di 52 anni e M.A.J., di 30 anni, entrambi cittadini tunisini. Perquisiti, al più anziano sono stati trovati alcui involucri di cocaina, mentre il più giovane aveva circa 245 euro in contanti.

Entrambi sono risultati irregolari e con diversi precedenti per reati di droga. In via indipendenza invace la notte tra domenica e lunedì un cittadino nigeriano di 28 anni, anch'esso con precedenti alle spalle, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e quindi denunciato.