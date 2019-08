Spaccio droga in piazza Aldrovandi: fermato con denaro e cocaina

Un 55enne, cittadino tunisino, è stato arrestato questa notte in piazza Aldrovandi, intorno all'una di notte. Sottoposto a controllo, addosso all'uomo sono stati trovati 3560 euro in contanti, un cellulare non suo e una decina di sacchetti monodose già pronti di cocaina, in tutto. Il soggetto con precedenti specifici in materie è anche risultato privo di documenti.