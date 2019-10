Piazza Azzarita: ruba dentro uno studio medico, sorpreso dal titolare

Ha forzato la porta e si è introdotto in uno studio al civico 6 di Piazza Azzarita, ha messo nello zaino due pc e un paio di hard disk, ma è stato sorpreso e chiudo dentro.

E' accaduto ieri a mezzanotte circa, quando la Polizia ha arrestato in flagranza un bolognese di 51 anni, senza fissa dimora, con precedenti per droga e furto, già sottoposto a sorveglianza speciale.

Il titolare, un bolognese di 39 anni, si era trattenuto a lavoro fino alle 21, era poi andato a cena, ma quando era rientrato in studio per recuperare alcuni documenti, aveva sorpreso il ladro, lo ha chiuso dentro e ha chiamato il 113, così gli agenti lo hanno ammanettato. In tasca aveva uno scalpello e alcuni cacciaviti, attrezzi utilizzare per scardinare la serratura della porta d'ingresso. Al processo per direttissima dovrà rispondere di furto in abitazione.

La Corte di Cassazione con una sentenza considera “luogo di privata dimora” anche gli esercizi commerciali, gli studi professionali, le fabbriche e in generale in luoghi di lavoro, se il furto è commesso in orario di chiusura al pubblico.