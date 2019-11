Calci e pugni agli scooter e alle auto parcheggiate: fermato in Piazza Malpighi

Alle 3.30 cirva della scorsa notte la Polizia ha iniziato a ricevere diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un uomo ubriaco e molesto tra via Marconi e via Ugo Bassi: in preda ai fumi dell'alcol se la stava prendendo con una fila di scooter e con delle auto parcheggiate.

La volante è giunta sul posto e intercettati anche un paio di testimoni che hanno indicato l'uomo, è scattato il controllo in Piazza Malpighi/Pratello: si tratta di un italiano dell'83 nato a Nocera Inferiore già con precedenti per danneggiamento, denunciato ulteriormente per lo stesso reato e sanzionato per ubriachezza molesta.

Sette i motorini danneggiati con graffi e ammaccature, oltre a un'automobile.