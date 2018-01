Piazza dei Martiri: Berselli con Casapound, tensione con centri sociali

Casapound a Bologna va a caccia di firma per candidare i suoi esponenti in Parlamento: dopo un banchetto davanti alla Coop di via Massarenti contestato oggi dai centri sociali, la formazione di estrema destra ci riprova domani: dalle 10 alle 13, banchetto in piazza dei Martiri. E per l'occasione al gazebo ci sarà anche l'ex parlamentare di An e Pdl Filippo Berselli, in odor di candidatura con Casapound.

Una nuova 'avventura' di cui lui stesso dovrebbe parlare proprio domani. Ma a Casapound servono anche delle firme: "A differenza di altri partiti che grazie ad alcuni 'santi in paradiso' possono essere esentati- spiega il responsabile regionale di CasaPound, Pier Paolo Mora- noi siamo costretti a seguire l'intero iter previsto dal Rosatellum che prevede la raccolta di decine di migliaia di firme in tutta Italia". Mora aggiunge: " Confidiamo nella voglia di cambiamento da parte dei cittadini di Bologna, che invitiamo a passare per sottoscrivere la presentazione della nostra lista ".

Alle parole degli esponenti di CPI rispondono gli attivisti di Labàs, che assieme ad altri esponenti dei centri sociali sta piantonando le uscite pubbliche dalle formazione di estrema destra in città.

"In questi giorni nel centro di molte città italiane Casapound sta organizzando presidi e banchetti per raccogliere firme in vista delle elezioni del 4 marzo e propagandare di conseguenza l'odio, il razzismo e l'intolleranza che caratterizzano il loro programma politico fascista", denunciano gli attivisti su Facebook. "Noi pensiamo -riprende la nota- che l'unica intolleranza vada praticata nei confronti di queste vecchie e nuove forme di fascismo che sfruttano la paura per tentare di affermarsi nelle nostre città". (Fonte: Dire/Facebook)