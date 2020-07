Prima cena al ristorante, poi tenta la rapina

Lo aveva attraversato la sera precedente come cliente, pagando regolarmente, ma questa volta si è comportato in maniera ben diversa. Arresto della polizia ieri pomeriggio per un 57enne cittadino italiano, accusato di tentata rapina in un noto ristorante della centralissima Piazza Minghetti.

A bloccare l'uomo, poco prima dell'arrivo delle volanti, sono stati i dipendenti del locale, che hanno sorpreso il soggetto mentre cercava di aprire il registratore di cassa. Vistosi sorpreso, il 57enne non ha desistito e ne è nata una colluttazione, fortunatamente senza registrare feriti di sorta. Alla fine delgi accertamenti, l'uomo è stato accompagnato via in manette.

Durante la raccolta delle testimonianze da parte degli agenti è emerso un particolare insolito: lo stesso 57enne è stato riconosciuto come uno dei clienti che, la sera precedente, aveva frequentato il ristorante, comsumando e pagando regolarmente.