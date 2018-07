Piazza XX Settembre: agenti lo colgono di sorpresa, pusher in manette

E' stato colto in flagrante un cittadino tunisino di 22 anni, mentre spacciava in Piazza XX Settembre nel tardo pomeriggio di ieri.

Gli agenti in servizio di controllo del territorio lo hanno visto mentre intascava denaro da un'altra persona e gli sono arrivati alle spalle. Mentre il "cliente" si è dileguato, il 22enne si è liberato di un involucro ma è stato bloccato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 120 euro e 33 grammi di hashish in totale.

Il giovane non è un volto nuovo alle forze dell'ordine: è destinatario di due espulsioni dal territorio nazionale disposto dai questori di Messina e Bologna. Il processo per direttissima è fissato per domani.