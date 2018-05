Rapina in Piazzola: ruba una borsa e ferisce una donna, arrestato

Dopo un parapiglia e l'inseguimento da parte degli ambulanti della Piazzola, è finita la corsa di A.K., georgiano di 39 anni che ieri alle 17.30 è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina.

La chiamata al 113 è arrivata da una donna, ambulante pugliese di 74 anni, alla quale l'uomo aveva rubato la borsa, intrufolandosi all'interno del furgone parcheggiato. Diversi commercianti hanno risposto al suo grido d'aiuto, rincorrendo il ladro che nella sua fuga ha colpito e travolto diverse persone, fino a spintonare violentemente alle spalle una 49enne di origini calabresi facendole sbattere la testa e il gomito a terra, mentre passeggiava tranquillamente tra le bancarelle del mercato.

Gli ambulanti infine lo hanno placcato ed è arrivata la Polizia: la borsa rubata è stata rinvenuta. Addosso al georgiano sono state rinvenute anche delle forbici, che gli sono costate anche una denuncia per porta di oggetti atti a offendere. Il processo per direttissima è previsto per oggi.