Pieve di Cento: svuota la cassa del bar, continua a giocarsela alle slot-machine

Voleva a tutti i costi continuare a giocare, e per farlo ha pensato di utilizzare i soldi della cassa. E' stato infine arrestato per rapina impropria un 40enne di Castel D'Argile, al termine dell'intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto in un bar di Pieve di Cento.

A dare l'allarme di quanto stava accadendo una donna, 44enne cittadina cinese, che ha riferito di essere stata minacciata e aggredita da un cliente che aveva sorpreso a rubare il fondo cassa all’interno del locale. Il soggetto, identificato come cittadino marocchino con problemi di alcool e ludopatia, è stato ammanettato al termine degli accertamenti.

Stando alla ricostruzione dei fatti l'uomo, dopo aver perso dei soldi alle slot machine, si è alzato dallo sgabello e approfittando dell’assenza della 44enne che era andata in bagno, è andato a “svuotare” il fondo cassa. A furto consumato, il marocchino non è fuggito, ma ha ripreso tranquillamente a giocare a giocare, si è seduto nuovamente davanti alle slot machine. Quando la barista è tornata dietro al bancone e si è accorta di essere stata derubata di una settantina di euro, ha visionato le immagini di sorveglianza e ha scoperto che l’autore del furto era ancora all’interno del suo locale.

In attesa dell’arrivo dei Carabinieri, la barista ha affrontato il cliente-ladro, intimandogli di restituire i soldi, ma lui ne ha pretesi altri per continuare a giocare e forse a vincere. La donna si è rifiutata e il giocatore d’azzardo, dopo averla minacciata con frasi del tipo: “Ti taglio la gola e ti brucio il bar”, l’ha aggredita, ferendola a una mano. Medicata dai sanitari del 118, la donna è stata giudicata guaribile in sette giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ferrara, l’uomo è stato rinchiuso in carcere.