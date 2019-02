Film 'Mio fratello rincorre i dinosauri': set a Pieve di Cento, modifiche alla viabilità

Bologna e Pieve di Cento sono le location scelte per le riprese del film di Stefano Cipani, tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, "Mio fratello rincorre i dinosauri", interpretato, tra gli altri, da Alessandro Gassman, Isabella Ragonese e Rossy De Palma.

In alcune vie del paese cambia la viabilità:

- Dalle 6.00 di lunedì 18 febbraio alle 20.00 di venerdì 22 febbraio, DIVIETO DI SOSTA presso un'area del parcheggio Parco “Isola che non c’è”.

- Dalle 6.00 alle 13.00 di lunedì 18 febbraio, DIVIETO DI SOSTA in via Matteotti (da via San Carlo a Piazza A. Costa), Piazza A. Costa, via G.B. Melloni (da Piazza A. Costa a via Galuppi)



Dalle 12.00 alle 20.00 di lunedì 18 febbraio, DIVIETO DI SOSTA in via Allende lato parco.

Dalle 6.00 alle 18.00 di martedì 19 febbraio DIVIETO DI SOSTA in via Garibaldi, via Matteotti (da via San Carlo a Piazza A. Costa), Piazza A. Costa (posteggi fronte Cassa di Risparmio di Cento), via Gramsci (da Piazza A. Costa a via Luigi Campanini), via Luigi Campanini (posteggi tra via Gramsci e raccolta vetro).

In caso di necessità di precisazioni, fa sapere il Comune, contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico telefonando allo 0516862611 oppure inviare una mail a info@comune.pievedicento.bo.it.