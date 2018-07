Documenti falsi e bivacchi nel giardino condominiale

Lo ha sorpreso e ha chiamato la Polizia. E' accaduto questa notte all'1.30 in via dello Spalto, zona Fossolo, quando un italiano di 55 anni, nato in Siria, ha visto un uomo aggirarsi nel giardino condominiale.

Gli agenti, arrivati sul posto, lo hanno identificato: si tratta di un cittadino pachistano di 36 anni, senza fissa dimora, che si è giustificato dicendo "Cercavo solo un posto sicuro dove passare la notte".

Ieri mattina, alle 10.30, una volante ha controllato un'auto in via dell'Industria. La passeggera, una romena di 27 anni, ha presentato una carta d'identità malamente contraffatta. E' stata denunciata per possesso e fabbricazione di documento falso.