Operazione 'Wanted': otto ricercati catturati dalla Polizia

Vasta operazione coordinata dalla Squadra Mobile di Bologna e condotta da tutti gli uffici investigativi dell’Emilia Romagna finalizzata

alla cattura di personaggi destinatari di provvedimenti restrittivi definitivi.

Operazione Wanted

L’operazione che ha visto impegnati per circa una settimana gli uomini e le donne della Polizia di Stato della Regione ha avuto come scopo quello di recuperare i destinatari di provvedimenti emessi da vari uffici di esecuzione, divenuti definitivi, in pratica persone già condannate e responsabili di reati di ogni tipo.

L’attività ha portato complessivamente all’arresto di 16 ricercati di varia nazionalità resisi responsabili a vario titolo dei reati di spaccio di stupefacenti, furto aggravato, ricettazione etc.-, destinatari della pena della reclusione per un totale di circa anni 30 anni.

Nella provincia di Bologna otto persone sono finite nelle maglie dell’operazione ed hanno visto aprirsi le porte della Dozza per reati di droga, ricettazione e furti: si tratta di sei italiani, quattro bolognesi, un foggiano e un materano, oltre a un pakistano e un moldavo.