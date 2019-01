Pompe funebri, Pd segue M5S e critica: "Gestione azienda non va bene"

Mettere un privato con interessi nel mondo delle onoranze funebri alla guida di Bologna servizi cimiteriali è stato un errore. Forse anche una violazione della legge regionale del 2004. Dalla Regione Emilia-Romagna arriva una bocciatura della scelta da parte di Palazzo D'Accursio di formare la società Bsc (Bologna servizi cimiteriali) in partnership con le imprese del settore e mettendo alla guida un ad come Massimo Benetti, al di là delle responsabilità individuali che potrebbero emergere dall'inchiesta Mondo sepolto della Procura di Bologna.

A portare il tema in Assemblea legislativa è stato il Movimento 5 stelle, con una risoluzione in discussione oggi insieme ad un documento del Pd sullo stesso argomento. Ma è proprio dalla maggioranza di centrosinistra che è arrivato un avallo alle posizioni espresse in aula dalla capogruppo M5s Silvia Piccinini.

Cambiando ad dopo lo scandalo dei funerali il Comune "ha fatto una operazione di facciata. È necessario prendere provvedimenti su una società che viola almeno i principi della legge regionale. Questo assetto societario è assurdo". Tesi che è stata in qualche modo accolta dal dem Giuseppe Paruolo, che fu assessore alla sanità (con delega ai servizi cimiteriali) proprio negli anni successivi alla legge del 2004.

"Ricordo bene- dice Paruolo in aula- l'attuazione della norma regionale sulla separazione tra i servizi cimiteriali e le onoranze funebri. Ho imparato poi dalla cronaca che a capo del servizio cimiteriale c'era il responsabile di un consorzio di imprese funerarie. È obbligatorio dire che non aveva senso. Il punto è effettivamente critico e bisogna capire come sia potuto avvenire. È onesto dire che il problema esiste". Per Paruolo ora serve una "riflessione a tutto tondo".

Attualmente la discussione è ancora in corso, ma il punto dovrebbe essere accolto all'interno della risoluzione di maggioranza al voto dell'assemblea, sentito anche l'assessore regionale alla Sanita' Sergio Venturi presente in aula. (Bil/ Dire)