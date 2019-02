Ponte sul Reno a Malalbergo: prove superate, riaperto al traffico

E stato riaperto al traffico il ponte sul Reno, tra il km 126,630 e il km 126,850 della statale 64 “Porrettana”, in località Gallo, nel territorio comunale di Malalbergo. Esito positivo dell'analisi delle prove di carico effettuate ieri 25 febbraio e per la cui esecuzione è stato necessario interdire al traffico l'infrastruttura, in accordo con tutti gli Enti territoriali coinvolti.

"Gli importanti interventi di consolidamento condotti sulla struttura nei mesi scorsi, del valore di circa 1,2 milioni di euro, hanno consentito la riapertura al transito - fa sapere Anas - nel dettaglio, è stato eseguito il rifacimento della soletta stradale, sono stati sostituiti gli appoggi mobili dell’impalcato sulle pile del ponte, è stata riverniciata interamente la struttura metallica e sono state sostituite le componenti in acciaio che presentavano segni di ammaloramento".

I lavori, iniziati a luglio 2018, sono stati condotti senza la chiusura al transito sulla quale la circolazione è stata consentita a senso unico alternato per l’intero corso dei lavori, fatta eccezione per i giorni durante i quali sono state eseguite le operazioni di verniciatura della copertura. Gli esiti delle prove di carico effettuate ieri, hanno permesso ai tecnici Anas di riaprire definitivamente al transito il ponte in entrambe le direzioni.