Controllo ponti, da comune e provincia il check-up chiesto dal governo

Sono 14 tra comune e provincia di Bologna i ponti sui quali sono da condurre lavori di consolidamento, ma nessuno necessita della chiusura al traffico o è in pericolo di crollo. Comune e città metropolitana rispondono così alla sollecitazione inviata nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato di salute dei ponti del territorio metropolitano, all'indomani della tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Comune di Bologna ha risposto ieri, attraverso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche di Lombardia e Emilia Romagna.

"Il Comune di Bologna -ricorda l'assessora comunale alla mobilità Irene Priolo- monitora semestralmente i 72 manufatti principali, ponti e passerelle, attraverso una scheda di monitoraggio, tant'è che alcuni interventi trovano risposta già nel Piano Investimenti del Comune. Va anche sottolineato che, quando sono stati riscontrati problemi, si è intervenuti, in via preventiva, con la chiusura, proprio grazie a questa azione di monitoraggio".

Sono state elencate le otto opere (tre ponti e cinque passaggi pedonali) che necessitano di interventi prioritari specificando le risorse che l’Amministrazione Comunale ha già stanziato e quelle che sarebbero necessarie per ultimare i lavori: 8 milioni di euro a fronte di quasi 18 complessivi.

A necessitare di lavori sono il ponte stradale “Pontelungo” sul fiume Reno di via Emilia Ponente, il ponte stradale “Bacchelli” sul fiume Reno di viale Togliatti, il ponte stradale sul Reno di viale Sandro Pertini.

Gli interventi, per tutti e tre i ponti, sono inseriti nel Piano dei lavori pubblici. Sono state elencate anche quattro passerelle pedonali – su viale Palmiro Togliatti, su via Licinio Cappelli, su viale Giovanni II Bentivoglio (attualmente inagibile), sul torrente Savena al Parco dei Cedri - e un ponte pedonale sul canale Navile di via Bignardi che è attualmente inagibile ed da sostituire.