Positivo al coronavirus, vìola la quarantena e va in azienda

Un imprenditore di Molinella è stato denunciato dai carabinieri perché, positivo al coronavirus, ha violato la quarantena domiciliare.

È successo nei giorni scorsi quando l'uomo, un 72enne italiano in quarantena obbligatoria dal 4 luglio, è stato visto aggirarsi nella sua azienda. Individuato dai carabinieri, l'imprenditore è stato denunciato e ricondotto a casa per proseguire l’isolamento e limitare la diffusione del coronavirus.

Secondo la normativa per il contenimento dell'epidemia: "È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata".