Prati di Caprara, progetti in ritardo, Orioli: "Piani a oggi non arrivati"

Le previsioni urbanistiche vigenti sui Prati di Caprara scadranno tra pochi mesi e per il Comune di Bologna, a questo punto, è difficile che possano trasformarsi in strumenti attuativi. A segnalarlo è l'assessore all'Urbanistica, Valentina Orioli, nel corso della presentazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug).

Per effetto della nuova legge urbanistica regionale, ricorda Orioli, i Piani operativi comunali (Poc) ancora in vigore "scadranno tutti il 31 dicembre 2020" e i titolari dei diritti, di conseguenza, devono presentare una proposta di Piano urbanistico attuativo (Pua) "entro questa data", se vogliono procedere.

Non a caso, sul tema "c'è già un ingorgo- spiega Orioli- nel senso che la grande maggioranza di chi è titolare di questi diritti si sta organizzando per presentare delle proposte". Per quanto riguarda, il Poc "Rigenerazione di patrimoni pubblici", fa il punto il dirigente Francesco Evangelisti, le proprietà dell'ex caserma Sani, dell'ex caserma Mazzoni e dello scalo Ravone "ci hanno presentato delle ipotesi di rigenerazione che stiamo iniziando a valutare". Mentre da Invimit, per i Prati di Caprara, "non ci è pervenuta una proposta così avanzata".

Orioli prosegue: "C'è tempo fino a dicembre e non possiamo escludere che avvenga", dichiara Orioli, però la partita "è molto complessa" e "francamente mi sembra difficile si possa arrivare ad un Pua su questo tipo di area". Infatti serve "una proposta complessiva", cioè su tutta l'area, che "poi può essere articolata per stralci- spiega Orioli- ma necessita di valutazioni importanti sugli aspetti ambientali e le richieste di infrastrutturazioni e attrezzature pubbliche sono elementi che vanno studiati con attenzione da parte dei privati che presentano una proposta". (Pam/ Dire)