Prof in pensione, il video del Salvemini: "Tutti noi per voi in piedi" | VIDEO

I maturandi non sono stati gli unici a fare il conto alla rovescia fino all'ultimo giorno di scuola. Insieme a loro, lo hanno fatto anche i docenti per i quali il periodo della Dad ha coinciso con l'ultima fase della loro carriera scolastica prima della pensione. È a loro, ed in particolare a "Silvia, Giuliana, Gabriella, Valter, Giuseppe e Tiziana", che va il "grazie di cuore" degli studenti e delle studentesse dell'istituto superiore 'Salvemini' di Casalecchio di Reno.

La scuola, nota per i video che è solita realizzare, ha quindi deciso di dedicare loro un breve e commovente filmato. "Tutti noi per voi in piedi sul banco": così i ragazzi e le ragazze omaggiano i loro insegnanti 'pensionandi', con una citazione della celebre poesia di Walt Whitman 'O Captain! My Captain!' che è anche uno dei principali riferimenti de 'L'attimo fuggente', film di Peter Weir in cui Robin Williams è un originale, entusiasta e amatissimo docente di letteratura che, per risvegliare le coscienze degli studenti di un rigido college del Vermont, li incoraggia, proprio attraverso lo studio della poesia, a "cogliere l'attimo".

"Carpe diem ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita" esorta il professor Keating nel film. Chissà quante volte lo hanno fatto anche Silvia, Giuliana, Gabriella, Valter, Giuseppe e Tiziana. (Dire)