“Anch’io sono la protezione civile”: al via le iscrizioni ai campi scuola 2018

“Anch’io sono la Protezione Civile”, in calendario da giugno ai primi giorni di settembre in numerose località d’Italia. In Emilia-Romagna sono in calendario quest'estate campi di protezione civile per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 16 anni a Calestano (Pr), Rimini, Cesena, Lagosanto (Fe), Sala Bolognese, Vigarano Mainarda (Fe), Russi (Ra).

I campi "Anch'io sono la protezione civile" sono realizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni, organizzazioni nazionali e locali di Volontariato e con il supporto di numerose componenti e strutture operative del Servizio Nazionale. Per l’edizione 2018 sono circa 300 i campi che vengono attivati a livello nazionale con il coinvolgimento di migliaia di studenti che si confronteranno con chi fa quotidianamente protezione civile.

Finalità dell'iniziativa è rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.

Tra gli obiettivi formativi di “Anch’io sono la protezione civile”: incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico; contribuire alla prevenzione dei rischi naturali; favorire la conoscenza dei compiti del Servizio Nazionale; sensibilizzare anche i più giovani rispetto all’importanza dei piani di emergenza comunali.

Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile contattare i singoli campi scuola, consultando il sito del Dipartimento della Protezione civile.