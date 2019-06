Rifiuti, il Reno si pulisce in canoa\VIDEO

Un gioco, con un intento nobilissimo: ripulire il fiume da plastica e rifiuti. Tre squadre al lavoro, in canoa, per ritrovare i rifiuti più strani e ingombranti. Quest'anno, il gruppo vincitore di "Puliamo il fiume in canoa" ha trovato un'ape car che poi, con l'aiuto dei sommozzatori, nel pomeriggio è stata estratta dal fiume.

L'edizione 2019 si è svolta il 26 giugno, promossa da Canoa Club Bologna con la collaborazione di Federazione Italiana Canoa Kayak, Comune di Casalecchio di Reno, Coop Alleanza 3.0 e Italia in Canoa.