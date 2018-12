'Raggio verde' abbaglia pilota EasyJet: il responsabile rischia grosso

E' prevista una pena fino a 10 anni per il reato di "attentato alla sicurezza dei trasporti" (art. 432 c.p.) per chi ieri sera ha "sparato" un raggio laser verde che ha colpito in pieno un aereo Easyjet proveniente dallo scalo londinese di Gatwick.

La torre di controllo dell'aeroporto Marconi è stata allertata da un pilota in difficoltà che stava effetuando le manovre di atterraggio. Il personale ha quindi chiamato i Carabinieri che stanno ora indagando per risalire agli autori.

Non si tratta di episodio isolato, nel 2014 un velivolo russo, carico di turisti, era stato "centrato" durante l'avvicinamento all'aeroporto di Rimini, in quel caso il pilota aveva perso quota. Quella che può sembrare una bravata, oltre a causare danni alla vista, può risultare estremamente pericoloso, soprattutto per chi ha la responsabilità di pilotare un aereo con diverse persone a bordo.