Piazza Maggiore, Crescentone: ecco le rampe per disabili

Sono terminati in anticipo i lavori per la realizzazione di due rampe per favorire l'accesso delle persone con disabilità motorie alla parte rialzata di piazza Maggiore, detta "Crescentone".

Si tratta di scivoli semicircolari, a metà dei lati lunghi del rettangolo di granito, che riprendono anche i colori del disegno della pavimentazione: i lavori sarebbero dovuti andare avanti fino al 9 settembre, ma sono conclusi.