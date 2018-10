Rapina all'alba in Piazza Maggiore: pistola alla mano e vestito di rosso, deruba l'edicolante

Prima ha chiesto informazioni vaghe, poi ha spintonato il dipendente dell'edicola, ha tirato fuori una pistola e ha arraffato il fondo cassa. La Polizia lo ha arrestato poco dopo vicino alla sua abitazione.

E' accaduto questa mattina all'alba in piena Piazza Maggiore. Vittima un giovane dipendente bengalese dell'edicola del Pavaglione. Il rapinatore, volto noto alle forze dell'ordine per il suoi precedenti, aveva scelto di vestirsi di rosso, così è stato individuato e arrestato poco dopo, intorno alle 5.30, grazie alle descrizioni. In un cestino è stata trovata anche l'arma giocattolo, utilizzata per il "colpo" fruttato 60 euro in monete. Si tratta di un 27enne cittadino marocchino.

Il collega che si occupa di aprire l'edicola e di fare le consegne, che si trova ancora negli uffici della Questura "è stato avvicinato, poi spintonato da un ragazzo che ha preso i pochi soldi mostrando una pistola - ha detto a Bologna Today il collega Thomas - cosa che lo ha spaventato molto. Abbiamo chiamato la Polizia, è strano perché Piazza Maggiore è sempre tranquilla".