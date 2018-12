Rapina in farmacia: coltello alla gola al dipendente, fugge con un migliaio di euro

Rapina in farmacia. E' successo in via Andreini ieri pomeriggio. Secondo quanto accertato dalla Polizia un uomo è entrato intorno alle 18 con il volto coperto da un berretto di lana e una sciarpa.

Saltato il bancone l'uomo avrebbe estratto una lama e la avrebbe puntata al collo di uno dei cinque dipendenti presenti al momento, assieme a una cliente. Anche un'altra dipendete viene minacciata con l'arma. Alla fine il rapinatore si è fatto indicare e ha raggiunto la cassa, asportando un migliaio di euro e fuggendo subito dopo. Alla fine dell'episodio nessuno è stato ferito ma è stata chiamata la Polizia. Sono in corso indagini per risalire all'autore del gesto.