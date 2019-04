Rapina a mano armata al bar: vittima reagisce, parte un colpo

Un uomo di 47 anni è stato ferito durante una rapina ad opera di maliventi armati di pistola. E' successo ieri sera intorno alle 21 lungo la Sp18, tra Calderara di Reno e Padulle, in un bar-tabaccheria annesso a una stazione di rifornimento.

In base a quanto ricostruito dai Carabinieri i malviventi, 3 o 4, sono entrati arma in pugno e dopo aver abbassato la saracinesca hanno intimato all'uomo, al momento presente con la titolare dell'esercizio, una donna- di consegnare l'incasso. Inizialmente accondiscendente verso i rapinatori, l'uomo ha tentato poi di reagire, ingaggiando una colluttazione durante la quale sarebbe partito un colpo dall'arma.

Lo sparo -secondo i primi riscontri- non avrebbe colpito nessuno, ma il 47enne è stato poi preso di mira da tutti i componenti del commando che lo hanno iniziato a picchiare per ritorsione. Nel mentre la ragazza sarebbe riuscita a chiudersi in bagno e chiamare il 112.

Quando i militari sono arrivati sul posto dei banditi non c'era più traccia, scappati con diverso contante, un orologio di grosso valore e qualche monile, sempre di proprietà del 47enne. Si stima un bottino di diverse migliaia di euro. Sul posto sono iniziati i rilievi del Ris dei Carabinieri, mentre il titolare ferito è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità.

La stessa vittima, sarebbe già stata in passato soggetta ad analoghi episodi di rapina. I contorni della vicenda sono però ancora tutti da chiarire e i Carabinieri stanno facendo approfondimenti investigativi.