Ricercato in tutta Europa per una violenta rapina, in manette all'aeroporto

Era ricercato da mesi in Germania per una violenta rapina in villa, ma gli agenti lo hanno riconosciuto mentre stava per imbarcarsi. Un altro arresto europeo è stato eseguito nelle ultime 48 ore a Bologna: un cittadino moldavo di 24 anni è stato identificato e infine ammanettato per l'esecuzione di un provvedimento della magistratura tedesca.

L’uomo è risultato essere ricercato per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di Giustizia tedesca in quanto giudicato responsabile di rapina aggravata in concorso, commessa in Germania nel mese di maggio dello scorso anno, insieme ad altri sei complici, ai danni di una coppia di anziani ultraottantenni all’interno della loro villa.

Secondo la ricostruzione degli organi inquirenti, il commando si sarebbe introdotto alle 03:00 di notte nell'abitazione dei due anziani, legandoli e imbavagliandoli con del nastro adesivo, per poi costringere l'uomo a farsi consegnare le chiavi della cassaforte picchiandolo ripetutamente alla testa.

Vista la caparbia ostinazione dell'anziana vittima a non cedere alle richieste dei rapinatori, gli stessi avrebbero rinchiuso la donna in una stanza della villa tentando di trasportare la refurtiva e l'intera cassaforte sull'auto dei proprietari di casa parcheggiata nel garage con l'intenzione di derubarli anche della loro Mercedes.

Durante le operazioni di trasporto della refurtiva, l'anziano nonostante fosse stato percosso e legato, è riuscito a liberarsi e a chiamare la polizia, mettendo in fuga i malviventi.

Il 24enne, risultato essere il capo del branco e ideatore del disegno criminoso, è stato tratto in arresto presso lo scalo Aeroportuale bolognese e condotto presso la casa circondariale di Bologna e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ai fini di un eventuale estradizione.

Solo ieri la notizia di un altro latitante internazionale catturato a Bologna, questa volta in Stazione: un 27enne è stato arrestato perché riconosciuto come ricercato per una violenta rapina ai danni di un gioielliere.