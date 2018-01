E' stato arrestato nei giorni scorsi V.D.L, originario di Brindisi ma da tempo trasferitosi in città. Per lui, il Gip presso il Tribunale di Bologna Raffa, su richiesta del Pubblico Ministero Tavano, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Squadra Mobile di Brindisi su indicazione di quella di Bologna