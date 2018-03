Rave nel capannone abbandonato, blitz dei Carabinieri: cinquanta denunciati

Una cinquantina di persone sono state denunciate per aver partecipato ha una festa clandestina nelle campagne Ferraresi in una zona industriale vicino al paese di Mesola.

La festa è stato interrotta nella mattinata di domenica a seguito della segnalazione di un residente svegliato dalle incalzante musica ritmata che si diffondeva da un capannone abbandonato nelle campagne circostanti.

Giunti con una dozzina di equipaggi i Carabinieri di Comacchio hanno fatto spegnere la musica e hanno preceduto poi all'identificazione e alle relative perquisizioni di chi si trovava all'interno dell'area occupata.

Denunciati a piede libero con l'accusa di invasione di terreni ed edifici tutti ragazzi tra i 25 40 anni, residenti tra le province di Bologna Modena Ferrara e Rovigo.

Per 6 di loro, 2 donne e 4 uomini, tutti sui 30 anni, si è aggiunta anche l'accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento in concorso.

Durante le perquisizioni una ventenne, residente nel ferrarese e già nota alle forze dell'ordine, è stata trovata in possesso di una decina di grammi di marijuana: per lei è scattata anche il deferimento per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio