Bimbi malati in ospedale, i regali di Natale da parte dell'Arma

Questa mattina, una delegazione dei Carabinieri di Bologna si è recata al Padiglione G dell’Ospedale Bellaria dove, in collaborazione con “Bimbo Tu” o.n.l.u.s. – Associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi e “UniSalute”, la Compagnia del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria, ha trascorso del tempo con i piccoli pazienti e i rispettivi familiari, svelando loro alcuni trucchi del mestiere come, ad esempio, la rilevazione delle impronte digitali. A ciascun bambino è stato consegnato il diploma di “Capitano coraggioso” e i giocattoli offerti da “UniSalute”.