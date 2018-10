Controlli manomessi sul camion per guidare sempre, ma la Polizia municipale scopre tutto

Un autostrasportatore di 48 anni è stato denunciato e sanzionato per aver manomesso i controlli del proprio mezzo, a danno della sicurezza stradale. La vicenda, secondo quanto riportano fonti della stampa locale, ha avuto origine nei giorni scorsi, durante un normale controllo alla circolazione dei mezzi pesanti in prossimità dell'Interporto di Bentivoglio.

L'autotrasportatore, un cittadino ucraino impiegato in una azienda di trasporti residente nel salernitano, avrebbe manomesso il cronotachigrafo, la scatola nera che registra tempi di guida, velocità e riposo del conducente, che per legge deve essere montata sui mezzi e sincronizzata in tempo reale durante la marcia.

Agli agenti è subito saltato all'occhio che i tempi indicati di riposo non potevano essere veritieri. Dopo alcune verifiche sul mezzo da parte di un tecnico la conferma: la scatola nera era stata alterata. immediata la sanzione per l'autista, così come la sospensione per due mesi della patente, L'uomo dovrà anche vedersela ora con una denuncia per omissione dolosa di cautele per infotuni sul lavoro.