Scuola, protesta sul Crescentone: "Bambini dimenticati, riaprire in sicurezza" | VIDEO

Anche a Bologna giornata di protesta per la mobilitazione nazionale organizzata dal comitato Priorità alla scuola. Cinnica, La scuola a scuola e Diritto alla scuola hanno promosso la manifestazione, rigorosamente a distanza di sicurezza, sul Crescentone.

"Oggi siamo qui per ricordare che l'accesso all'istruzione è un diritto e dovrebbe essere una priorità per un Paese – afferma Agathe Gillet di Cinnica – drante l'emergenza è saltato agli occhi di tutti quanto poco contano i bambini per il Governo – continua – quanto poco peso hanno i loro diritti e quanto sia facile dire alle famiglie di arrangiarsi".

Centinaia di persone in piazza tra sindacati, genitori, docenti e movimenti. Tra i manifestanti, anche i consiglieri comunali Federica Mazzoni, Piergiorgio Licciardello (Pd) e Emily Clancy (Coalizione civica).