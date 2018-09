Ricarica auto elettriche: entro l'anno le colonnine saranno un centinaio|Video

Da 26 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici a quasi 100, entro la fine dell'anno: Parola dell'assessore alla Mobilità Irene Priolo. Ora "non sono sufficienti per potere dare una risposta adeguata". Ecco perche' il Comune ha stilato tre convenzioni con altrettanti operatori privati "che complessivamente ci doteranno di ulteriori 60 colonnine- spiega l'assessore- per cui arriveremo quasi a 100, collocate in diversi punti strategici della città: dove ci sono parcheggi scambiatori, centri commerciali e dove i cittadini possono sostare e quindi fare l'approvvigionamento elettrico".

Detto cià, "sarà fondamentale poter dotare di infrastutture i singoli condomini e cittadini. La sfida sarà compiuta- sottolinea Priolo- quando non soltanto ci saranno le colonnine pubbliche ma quando i vari condomini e i vari cittadini potranno avere nel loro garage la possibilità di ricaricare a casa la propria macchina". Rispetto a ciò, "stiamo aspettando lo sblocco di un finanziamento ministeriale, perche' abbiamo previsto la possibilita' di finanziare i cittadini". (dire)