Lavoro Bologna: 'Arriva la neve e il Comune si apre per i riders'

Palazzo D'Accursio alle 18 ospiterà un'assemblea (retribuita, primo caso del genere) dei ciclofattorini perchè possano discutere della loro sicurezza durante il lavoro d'inverno.

"Noi i riders li convochiamo a prescindere da ciò che fa il Governo con le piattaforme - racconta a Punto Radio, Marco Lombardo, assessore comunale al Governo - perchè fra un po' arriva la neve, e quando arriva la neve, arriva anche il rischio per la sicurezza dei lavoratori". E dunque, dando corso allo 'spirito' della 'Carta di Bologna' per definire tutele dei ciclofattorini, oggi pomeriggio, "diamo loro un luogo del Comune dove possono fare un'assemblea e capire quali sono i rischi che vanno a correre nella stagione invernale".

Lombardo rimarca la differenza di 'concretezza' con lo scenario a Roma: anche il Governo infatti ha avviato un dialogo con i riders e le loro piattaforme, ma "cosa hanno fatto? Sono passati quattro mesi e siamo ancora in attesa...", senza dimenticare che "questo è un tema che, se non fosse stato lanciato da Bologna, non si sarebbe aperto", rimarca l'assessore.

Ad ogni modo, se a Roma si vuol riprendere il filo del discorso e portare avanti gli indirizzi della 'Carta di Bologna', "se ci vogliono chiamare noi ci siamo"; intanto, appunto, a Bologna "li convocheremo". Già a Bergamo i fattorini avevano conquistato in Comune una sala dove poter aspettare gli ordini delle consegne senza dover stare in attesa in strada e al gelo durante l'inverno.

L'apertura di Palazzo D'Accursio fa piacere ai ciclofattorini. Su Facebook, Riders Union Bologna diffonde la notizia della storica "assemblea sindacale retribuita" per chi lavora per 'Sgnam-My Menu'', che appunto hanno firmato il patto proposto dal Comune (e ora sono confluiti in My meal). E' proprio la 'Carta di Bologna' che riconosce il diritto di assemblea. Questo è "un grande successo per Riders Union Bologna. Grazie alla Carta dei diritti che abbiamo sottoscritto (e di cui continuiamo a chiedere integrale applicazione), per la prima volta nella storia del nostro paese, i Riders strappano il diritto all'assemblea retribuita dentro un'organizzazione del lavoro che non vorrebbe riconoscerci come lavoratori a tutti gli effetti". Si compie dunque "un primo piccolo grande passo è stato fatto. Anche nei settori piu' sfruttati del mondo del lavoro, anche nelle periferie produttive dove scompaiono i diritti e si afferma la presunta modernita' del cottimo, anche laddove tutto sembra perduto, anche li' la lotta paghera' come ha sempre pagato", rivendicano i Riders. (dire)