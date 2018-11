Fuori carrozzeria, dentro 'centrale' di smaltimento rifiuti: 60enne nei guai

Una vera e propria centrale abusiva di smaltimento rifiuti, allestita in periferia a Bologna. E' quanto hanno sequestrato i Carabinieri del Noe - Nucleo operativo ecologico, nell'ambito di una indagine alla quale ha collaborato anche la Polizia Municipale.

Nei guai è finito un 60enne bolognese, con precedenti specifici. Scattati i sigilli per l'area, un capannone e i terreni adiacenti. Sul posto sono stati trovati, non tracciati, rifiuti di vario tipo per lo più riconducibili al mondo dell'auto, come batterie, carcasse di vetture, pneumatici residui plastici e vernici. Sono in corso accertamenti per verificare se e come vi sia un traffico illecito legato al capannone in questione.