Termosifoni down al Copernico: studenti a casa

"Si sono verificati problemi alla taratura degli impianti di riscaldamento, sostituiti nel 2014". Le lezioni sono finite in anticipo, questa mattina, per gli studenti del liceo scientifico 'Copernico' di via Garavaglia a Bologna. Lo fa sapere la Città metropolitana, quindi verso le 11 i ragazzi sono stati mandati a casa.

In ogni caso il problema è già rientrato, assicura Palazzo Malvezzi. Infatti "l'azienda, allertata già sabato dai tecnici della Città metropolitana, è intervenuta per risolverlo, e domani gli studenti potranno rientrare regolarmente a scuola". (dire)