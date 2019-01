San Lazzaro, giovani si picchiano alla fermata del bus: intervengono due controllori Tper

Una lite in pieno centro, con due giovani che se le danno di santa ragione sotto gli occhi di amici e passanti. E' successo nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, a pochi metri da una fermata dell'autobus a San Lazzaro. Erano da poco passate le 16,30 quando due ragazzi, dopo una discussione, avrebbero iniziato a picchiarsi dietro una siepe: urla e schiamazzi che hanno subito attirato l'attenzione di due controllori Tper, che senza pensarci due volte sono intervenuti.

Alcuni testimoni raccontano di aver visto una rissa tra giovani e in mezzo due controllori, ma chiara la versione fornita da Tper su quanto accaduto: "Di fatto c'è stata una rissa tra ragazzini che si sono picchiati dietro una siepe . Sul posto, dall'altro lato della strada, c'era una coppia di nostri controllori appena scesa da un bus. Attirati da urla e schiamazzi e dopo aver visto numerose persone sostare nei pressi della siepe, i controllori si sono avvicinati vedendo due ragazzini picchiarsi e sono intervenuti separandoli immediatamente . Si tratta di due giovani, probabilmente uno di circa venti anni e l'altro minorenne, che poco dopo si sono allontanati a piedi, andando in direzioni opposte. I nostri verificatori sono intervenuti per sedare la rissa, non perchè fossero coinvolti personalmente".