'Ti bruciamo l'auto, ti facciamo fuori': minacce all'arbitro durante la partita di calcio, 5 daspo

Cinque daspo, comminati ad altrettanti tifosi per aver pesantemente minacciato l'arbitro, dopo una espulsione in campo. L'episodio è andato in scena lo scorso 21 ottobre, dove negli impianti sportivi di Portonovo di Medicina si sono affrontate la Amaranto Castel Guelfo e Fly Sant'Antonio 1929, ma la sanzione è arrivata solo in questi giorni.

La partita di calcio, valida nel campionato provinciale seconda categoria, Girone L, ha conosciuto i suoi momenti di tensione dopo che appunto il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso nei confronti di un giocatore dell'Amaranto. I motivi e il contesto che hanno richiesto il provvedimento non sono noti, ma i Carabinieri -presenti al match per gestire l'ordine pubblico- hanno distintamente sentito gli epiteti poco edificanti volati dalle tribune nei confronti del direttore di gara.

"Ti bruciamo la macchina" e "Sei morto" avrebbe gridato dagli spalti un gruppo di giovani. Alla fine del match, finito in parità 1 a 1, i responsabili delle minacce sono stati identificati: si tratta di quattro ragazzi tra i 22 e i 29 anni, oltre a un minorenne. Per i ragazzi più grandi la Polizia ha poi comminato due anni di daspo dai campi sportivi, mentre per il minore si è deciso per un anno di squalifica. La Amaranto invece è stata multata per 150 euro.