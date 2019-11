Salumi scaduti e senza tracciabilità, scatta multa salata per imprenditore

Multa salata per un imprenditore, dopo che il Nas di Bologna ha ispezionato uno stabilimento specializzato nella lavorazione di salumi della Bassa bolognese. Il controllo ha portato al sequestro di una tonnellata circa di prodotti a base di carne. I pezzi, alcuni già lavorati e altri utilizzati come materia prima, sono risultati privi di tracciabilità e scaduti di validità. Il titolare dell’azienda, cittadino italiano, è stato sanzionato per un ammontare di 4.500 euro.