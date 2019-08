Lavori in via San Felice: strada chiusa, deviazioni bus Tper

Il 21 e il 22 agosto via San Felice sarà chiusa al traffico dalle ore 8 alle ore 20, a Bologna, nel tratto compreso tra via Riva di Reno e via Marconi per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale.

Le linee di bus 13, 19, 36, 38, 81, 83, 87, 91 e 92 in direzione centro transiteranno per le vie Riva di Reno e Marconi in sostituzione del tratto di strada temporaneamente chiuso al traffico.

Leggi tutti i percorsi provvisori, le fermate soppresse e quelle temporaneamente istituite: DEVIAZIONI BUS San_Felice

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

