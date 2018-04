Vandali a San Lazzaro: cassonetti e panchine date alle fiamme

7 campane della carta e una panchina dati alle fiamme ieri sera a San lazzaro, in via Jussi, via Firenze e via Repubblica, a partire dalle 20.30. alle 4 circa invece è andata a fuoco una cassetta della pubblicità a ridosso di un portone, così la palazzina è stata evacuata.

A darne annuncio su Facebook la stessa sindaca Isabella Conti che parla di "danni enormi e soprattutto rischiando seriamente di mettere in pericolo la vita delle persone, condotte gravissime sulle quali stanno indagando i Carabinieri coadiuvati dalla Polizia Municipale".

Conti annuncia inoltre che le forze dell'ordine stanno visionando tutte le immagini delle "nostre numerose e nuovissime telecamere. Sono telecamere ad alta definizione che individuano i volti e le targhe". I sospettati potrebbero essere dei giovani, anche di San Lazzaro, così la sindaca si rivolge ai loro genitori: "Aiutateci ad aiutarvi. Contattateci per fare insieme ai vostri figli un percorso di consapevolezza con i nostri educatori. Mettiamo in campo tutte le energie possibili perché questi ragazzi, che sono anche nostri figli perché sono figli di tutta la nostra comunità, possano comprendere il disvalore dei loro comportamenti, pagando per i loro errori, assumendosene la responsabilità e diventando adulti migliori", conclude Conti.